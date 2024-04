Cassa d’espansione, attacco del candidato Pagliazzi: "Strage di alberi da San Giovanni fino al Cesto"

"Era proprio necessaria una strage di alberi lungo l’argine sull’Arno che va dal torrente Cesto a San Giovanni Valdarno per fare spazio a una cassa d’espansione? Ne sono stati abbattuti centinaia, tra cui le querce secolari che ombreggiavano la futura ciclopista – denuncia il candidato sindaco di IdeaComune Leonardo Pagliazzi -. Sul territorio di Figline e Incisa abbiamo stimato che erano stati già abbattuti 30 ettari di bosco per far spazio al cantiere della terza corsia autostradale". Tutti alberi, dice, che non verranno reimpiantati "nonostante il loro ruolo fondamentale a protezione del territorio". Replica il sindaco di Figline e Incisa Giulia Mugnai: "Si tratta di una fondamentale opera della Regione di mitigazione per un territorio che subisce da sempre le conseguenze del rischio idrogeologico e idraulico. Per consentire la sua realizzazione, sono stati effettuati dei tagli di alberature nella sola parte di cassa in cui è necessario sollevare l’argine. Sono però previste anche delle opere compensative, di sistemazione e rinaturalizzazione dell’area, in modo da preservarne le caratteristiche ambientali". Sul fronte campagna elettorale per le amministrative, il candidato di "Sinistra per l’alternativa" Marco Pompeo denuncia un atto vandalico: la vetrina della bacheca esterna di piazza di Figline alle Poste dove era apposta la lista dei candidati e un manifesto con scritto "L’Italia ripudia la guerra", "è stata rotta con un corpo contundente. È un fatto grave e di inaccettabile intimidazione". Il candidato della lista civica di centro Enrico Buoncompagni sarà invece stamani alle 10,30 a Villa Casa Grande sarà all’incontro "Prospettive di sviluppo attraverso gli occhi di chi fa impresa nel nostro territorio", dedicato al tema della crescita economica e dei possibili modelli di collaborazione fra amministrazione e imprese nel territorio.