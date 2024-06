Casellati: "Italiani maturi, diamo loro fiducia per scegliere il premier"

La riforma del premierato "lascia intatte le prerogative del presidente della Repubblica, e vira verso l’elezione diretta del presidente del Consiglio per dare voce ai cittadini. Per me il popolo è maturo, e dobbiamo dare fiducia agli italiani per fare queste scelte". Nella sua giornata fiorentina, Elisabetta Casellati, ex presidente del Senato e attuale ministro delle Riforme, ieri, ha incontrato le imprenditrici di Aidda, l’associazione che raggruppa le manager e le dirigenti d’azienza, per illustrare loro la legge che consentirà di eleggere direttamente il premier, cosa che nelle ultime settimane ha suscitato un vespaio di polemiche. "La mia è un’impresa difficile. Non mi interessa che una cosa sia facile ma che ne valga la pena. E per me questa riforma ne vale la pena – ha aggiunto il ministro all’incontro che si è tenuto allo Chalet Fontana – Partiamo da un dato obiettivo, ovvero che la riforma ha l’obiettivo di garantire la stabilità. In 76 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 68 governi della durata media di 14 mesi. Nessuna riforma potrà andare a termine senza stabilità, se continuamente cambiano le regole del gioco con governi poco duraturi", ha continuato. Per poi aggiungere che "mi auguro che dopo le elezioni si arrivi veramente a un dialogo, che io ho sempre cercato. Se rimane così è chiaro che si va a referendum. A quel punto la scelta andrà di nuovo al popolo, e giudicherà il popolo se la nostra riforma va bene oppure no. Se la bocceranno pazienza, rispetteremo la scelta del popolo".

Infine, Elisabetta Casellati, alle donne di Aidda ha parlato anche delle contestazioni contro il premierato durante la parata per la Festa della Repubblica: "Ho trovato fortemente inappropriata la contestazione per il 2 giugno. Una contestazione che fa orrore ed è inaccettabile: uno si riempie la bocca sulla questione del dialogo e nel giorno in cui nasce la Repubblica mi fai la manifestazione contro la riforma del premierato".