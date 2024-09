Cascina Pinucci: ci siamo. In dirittura d’arrivo la messa in sicurezza

Si stanno per concludere i lavori di restauro e messa in sicurezza della Cascina Pinucci. Gli interventi sono portati avanti dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e prevedono anche il restauro della parte alta della torre e della copertura, per una spesa complessiva a carico della Sovrintendenza di circa 184mila euro. Per questo progetto il Comune ha ricevuto un finanziamento di 630mila euro attraverso il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il borgo di Lastra a Signa venne fortificato a partire dal 1397, dopo i saccheggi di Gian Galeazzo Visconti. I lavori, in parte diretti da Filippo Brunelleschi, non terminarono prima del 1426. La cinta difensiva, a forma di quadrato irregolare, racchiude una superficie di circa quattro ettari attraversata da due strade: l’antica via Pisana, da est ad ovest, ovvero dalla porta Fiorentina alla Pisana, e un’altra direttrice che corre da nord a sud, fino al cosiddetto "portone di Baccio". Delle dieci torri originarie ancora sette sono almeno parzialmente visibili.

Da tempo, il Comune ha avviato una serie di interventi per valorizzare sia la parte interna che quella esterna delle mura. Anche dopo questa tranche, i lavori andranno ancora avanti: saranno infatti completati a ottobre i cantieri f sullo stesso tratto di mura: questi compreranno le parti laterali al Torrione per un totale di 50 metri e i locali sovrastanti al camminamento.

Lisa Ciardi