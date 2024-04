Casa, giovani, lavoro e sociale. I candidati sindaci si presentano

Recuperare gli edifici inutilizzati in città. È la proposta di Claudio Gemelli, candidato per il centrodestra alle prossime amministrative, che ha lanciato l’idea di una ricognizione del patrimonio immobiliare per valorizzare a scopo sociale gli immobili inutilizzati. "Una città che cambia – ha detto – ha bisogno di nuovi spazi per far fronte a numerose esigenze, soprattutto di carattere sociale. Occorre una razionalizzazione delle strutture pubbliche per utilizzarle meglio con finalità sociali, formative o di aggregazione. Si pensi a edifici come l’ex asilo di via Pestalozzi, che si potrebbe prestare per un centro diurno per anziani soli o che hanno bisogno di assistenza. Oppure al Ginger Zone, collocato in un punto strategico, che potrebbe essere valorizzato per progetti che coinvolgano attivamente i giovani attraverso percorsi di formazione lavorativa e aggregazione per finalità culturali o utili alla comunità".

Sul fronte della Lista Civica, invece, il candidato Giovanni Bellosi ha inaugurato il comitato elettorale. E per dare un segno di discontinuità con l’abitudine di piantare le tende nel centro pedonale, ha puntato su Casellina, cuore pulsante della città a cavallo con la zona industriale. "Non siamo proprio nel centro pedonale – ha detto Bellosi – ma nel cuore della vita d’ogni giorno. Da qui intendiamo lanciare la nostra proposta programmatica per il centro città e per i quartieri". Claudia Sereni (in foto) invece, reduce dagli incontri sull’urbanistica insieme al Pd, dove non è sfuggita la presenza dell’ex sindaco Giovanni Doddoli, punta al prossimo fine settimana di eventi cittadini dedicati al sociale.