"Casa della salute: il progetto entro l’estate"

Casa della salute: i sindacati chiedono risposte. Con particolare riferimento a un presidio Asl unitario (che dovrebbe trovare posto al suo interno) dopo che quello di via Rossini è stato chiuso a causa dei danni dell’alluvione. Per questo Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato per sabato 1 febbraio alle 15 una manifestazione in piazza Fra Ristoro.

"Chiediamo la realizzazione di una Casa di comunità interamente pubblica, aperta sette giorni su sette e che possa ospitare al proprio interno tutti i servizi della Asl, sanitari e sociosanitari", questo il senso della protesta. E alcune delle risposte che i sindacati chiedono arrivano da Antonio Iocca (nella foto), presidente di Farmapiana Spa, che si occuperà della sua realizzazione e che già a dicembre aveva parlato del 2025 come "anno decisivo".

"Due – spiega Iocca – i punti che mi preme mettere in evidenza: l’impegno di Farmapiana è costante e con la Asl c’è massima collaborazione". Per poi aggiungere: "Ci stiamo attivando per rinnovare, entro primavera, l’accordo di programma stipulato nel 2016 con la stessa Asl, Comune e Società della Salute. in modo da poter presentare il progetto della Casa della salute entro l’estate. L’azienda sanitaria è cosciente della situazione e siamo sicuri che si sta impegnando per arrivare nel minore tempo possibile a una soluzione che soddisfi tutti. Da parte nostra massima trasparenza: riprova ne è l’incontro già fissato per febbraio con la commissione consiliare deputata a trattare della Casa della salute. Così come sono disponibile a incontrare le forze politiche, le associazioni, i medici di famiglia, che saranno coinvolti in maniera costante, e chiunque sia interessato al progetto proprio perché è nell’interesse di tutti lavorare con coesione e in unità di intenti".

Pier Francesco Nesti