Casa danneggiata dal vento record. Famiglia sfollata dopo la bufera

Attimi di paura domenica sera nel centro di Campi. Una breve, ma intensa perturbazione si è abbattuta infatti sulla zona centrale del Comune e in alcune strade limitrofe, provocando il cedimento del tetto di un’abitazione in via San Santo Stefano in via Cimabue oltre ad alcuni alberi in via Allende. E’ successo tutto intorno all’ora di cena, poco dopo le venti, quando acqua, vento e grandine si sono abbattute in un’area che ha compreso anche parte del Comune di Sesto e la zona di Peretola.

L’intervento più critico, che ha richiesto anche la presenza dei Vigili del fuoco, oltre alla Municipale, quello in via Santo Stefano, all’altezza della Galleria Di Vittorio, dove il maltempo ha provocato il cedimento del tetto. Per fortuna non c’era nessuno in casa, abitata da una famiglia di quattro persone e che è dovuta rientrare dalle vacanze estive per poi essere ospitata in una struttura di emergenza.

Tanta paura, anche per i vicini, ma niente di più: "Abbiamo sentito un forte ‘tonfo’", hanno detto alcuni di loro. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico, e solo dopo più di un’ora, una volta messa in sicurezza insieme all’edificio, è stata riaperta. Un temporale anomalo insomma, documentato anche da alcuni video su Facebook, mentre nelle altre zone di Campi si sono sentiti soltanto due tuoni in lontananza. "La raffica di vento più forte – spiegano dall’Area emergenze della Misericordia di Campi - ha raggiunto circa 85 km/h e ha provocato dei danni come, appunto, la caduta di alcuni alberi e le coperture dei tetti di più abitazioni. Il temporale ha causato inoltre pioggia intensa e un Downburst, ossia forti raffiche di vento in uscita dal temporale stesso".

E dopo il caldo intenso dell’ultimo periodo, che sembra tuttavia attenuarsi, fra i campigiani è tornata la paura dopo quanto successo nel novembre scorso e quando la stagione delle piogge inizia a farsi annunciare. Oggi, fra l’altro, come spiegano dalla Protezione civile regionale, la situazione "resterà ancora instabile con possibilità di brevi temporali sparsi, più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, colpi di vento e grandinate solo occasionali". Uno scenario, quindi, caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale, per il quale "si raccomanda particolare attenzione a possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento".