Cardinale Betori: "Comunione e solidarietà contro il male"

"Il primo antidoto contro il male è la comunione, la fraternità, la solidarietà. Costruire un tessuto di relazioni forti è un primo argine contro l’estendersi del male. Così come è essenziale educare a un retto uso della libertà": lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nell’omelia proclamata nella chiesa di San Salvatore durante la messa in preparazione alla Pasqua con i cattolici impegnati nell’ambito sociale e politico, nell’amministrazione pubblica e nell’economia. "Una società in cui ci si fa carico gli uni degli altri, è anche una società che ha cura delle condizioni del lavoro, che evita le tragedie come quella di via Mariti - ha sottolineato il cardinale Betori - Non ci sono ragioni che possano permettere di collocare la vita degli uomini e delle donne al secondo posto rispetto a qualsiasi altro obiettivo. L’amicizia di Gesù - ha proseguito - ci insegna a non far mancare a nessuno la nostra di amicizia".