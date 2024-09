Carabinieri martiri, i divieti per la festa

Museo chiuso, intervento di bonifica dell’area archeologica e Piano straordinario della viabilità in occasione dell’ottantesimo del Sacrificio dei Martiri di Fiesole. L’anniversario della morte dei tre carabinieri Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti prevede eventi dall’10 al 13 settembre, che culmineranno con il concerto della Banda dell’Arma, che comporterà speciali misure di sicurezza. "Per il 12 settembre ci sarà – anticipaScaleti- qualche disagio per i parcheggi, perché ci sarà bisogno di spazi dedicati per le autorità. Chiediamo alle persone un po’ di pazienza e per limitare i disagi, abbiamo stabilito in via Portigiani la sosta gratuita per i fiesolani della zona F, oltre che in piazza del Mercato, piazza Garibaldi e via Gramsci".

Inoltre ci saranno: l’istituzione, dalle 19, del senso unico a scendere lungo via XXV Aprile; il divieto di sosta al Seminario, zona Artigianale, via delle Mura Etrusche e piazza Mino ma anche via Dupré, a partire dalle ore 9.30. Alla deposizione di corone del 13 settembre, è atteso il Ministro Crosetto e sarà vietata la sosta in piazza Mino e via Dupré. La cittadinanza è invitata a partecipare alla proiezione del Film " A testa alta" e alla prova generale del concerto di mercoledì 11

D.G