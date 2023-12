Canti e incontri tutti gli eventi per le festività

C’è aria di festa ancora per le strade di Reggello. Il presepe vivente di Tosi come sempre è stato un successo: complice l’architettura del paese e l’impegno di tanti volontari della parrocchia di Sant’Andrea con la Misericordia e la Pro Loco, la rappresentazione della nascita di Gesù in una piccola Betlemme ricostruita per le vie della frazione ha visto l’arrivo di numerosi visitatori anche da lontano. Si replica il 6 gennaio dalle 17 alle ore 19,30. Fino ad allora, ci sono altri appuntamenti sempre in stile natalizio da non perdere. Oggi alle 16 la sala multimediale della biblioteca di Reggello capoluogo accoglie "Canto di Natale" di Charles Dickens in parole e musica, con la voce narrante di Leonardo Pagliazzi. Domani sempre tra gli scaffali della biblioteca alle 16,30, in scena lo spettacolo per bambini "Befana e la gallina bianca" a cura dell’associazione culturale TeatroLà. Con l’anno nuovo, i ragazzi hanno la possibilità di partecipare a un campus museale-teatrale al museo d’arte sacra Masaccio di Cascia, ogni mattina dal 2 al 5 gennaio dalle 9 alle 13. Informazioni e prenotazioni al numero 345.4487881 (Sofia). Il 6 gennaio si svolgerà regolarmente il mercato settimanale per le strade del capoluogo reggellese. Spostandosi in territorio di Figline e Incisa, le rispettive biblioteche comunali, aperte regolarmente oggi e domani, rimarranno invece chiuse nella prima settimana del nuovo anno. Solo il 5 pomeriggio alle 17 ci sarà un’apertura straordinaria della Ficino di Figline per la proiezione del film "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti con ingresso libero.

Manuela Plastina