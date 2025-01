Campo libero, corto d’autore. Il baseball giocato dagli ipovedenti è una storia di sport e passione

Lunedì, alle 18, al Lyceum la première del cortometraggio di Cristina Principe “Campo libero”, quindici minuti che raccontano vite, sogni, ideali, speranze di tanti ragazze e ragazzi, attraverso battute, scivolate, corse sulle basi. In campo, infatti, ci sono gli atleti ipovedenti e non vedenti della Fiorentina BXC di baseball adattato. Oltre alla regista Cristina Principe, vincitrice al New York Tri-State Film Fest, partecipano Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all’inclusione e diversità e allo sport, Eva Trevisan, vicepresidente Aibxc e Giuditta Carretti, assegnista di ricerca.