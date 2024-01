Camerieri, addetti al bar. Pizzaioli e lavapiatti

Opportunità di lavoro al Mercato Centrale Firenze, che seleziona nuove figure professionali. Per questo ha organizzato un recruiting day giovedì 8 febbraio. Sono 46 i posti vacanti. Si ricercano 10 camerieri, 5 addetti alla birreria, 3 pizzaioli, 3 aiuto pizzaioli, 5 cuochi, 3 aiuto cuochi, 3 lavapiatti, 3 cassieri, banconisti e addetti alla vendita, 3 addetti alla pulizia e 3 addetti a logistica e sicurezza. Per candidarsi basta presentarsi, muniti di copia cartacea del curriculum, direttamente alla Terrazza enoteca del Mercato centrale Firenze a partire dalle 10 di giovedì 8 febbraio 2024. Non è richiesta, dunque, la prenotazione. Si potranno sostenere i colloqui sul posto, seguendo l’ordine di arrivo alle diverse postazioni allestite per ogni figura professionale. Gli orari del recruiting day sono dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.