Calendario storico dell’Arma. Dodici tavole per raccontare il rapporto fra carabinieri e giovani

Ieri, nella sede del comando provinciale di borgo Ognissanti, è stato presentato il calendario storico dell’Arma, giunto alla 92/a edizione con una tiratura di 1,2 milioni di copie e tradotto in otto lingue. ‘I carabinieri e i giovani’ è il tema dell’edizione 2025, realizzata con il contributo dell’artista Marco Lodola che ne ha curato la parte grafica, e dello scrittore Maurizio De Giovanni, già noto per ‘Il Commissario Ricciardì, e ‘I Bastardi di Pizzofalconè. I testi, che accompagnano le 12 tavole, descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo, comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide quotidiane dell’adolescenza e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Altre due opere completano l’offerta editoriale: il calendario da tavolo dedicato al tema ‘i carabinieri nei borghi più belli d’Italia’, il cui ricavato sarà donato all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma, ed il planning da tavolo, incentrato sul tema ‘l’impegno internazionale dei carabinieri. L’attività di cooperazione e i teatri operativi’. Il ricavato sarà devoluto ad un ospedale pediatrico, il Santobono di Napoli.