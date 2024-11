Burattini e ombre. Torna Pinocchio dei Pupi di Stac

Al via ’Per grandi e Puccini’, la rassegna di spettacoli per famiglie al Teatro Puccini. Questo pomeriggio (ore 16.45) il primo appuntamento con un classico: ’Le avventure di Pinocchio’ dei Pupi di Stac, per la regia di Enrico Spinelli. Progettata e mai realizzata da Laura Poli, fondatrice della Compagnia assieme a Carlo Staccioli, questa versione di Pinocchio è stata messa in scena dai Pupi di Stac nel 1999 per la prima volta. L’impianto scenico prevede l’uso di due baracche di burattini, una struttura-schermo per le ombre e di scenografie su palco. Fedeli al testo originale se ne è mantenuta la composizione narrativa a episodi rappresentandoli alternando le tecniche espressive. Fanno da collante nel primo atto la patetica figura di Geppetto (in carne e ossa) e nel secondo un Pinocchio sempre più impelagato nelle onde del mare. Il finale, in cui si è voluta mantenere seppure alleggerita la lezione morale del Collodi, riserva una piccola sorpresa.