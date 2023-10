"Bonus trasporti per studenti a Fiesole: Comune pronto a stanziare 40mila euro"

Agevolazioni sul trasporto pubblico per gli studenti, il Comune è pronto a trovare fino a 40mila euro per integrare il contributo di Metrocittà e ampliare la platea dei ragazzi che usano bus o treno. Ne dà notizia l’assessore Iacopo Zetti, precisando che a beneficiarne saranno circa 345 alunni fiesolani. "Il provvedimento per il bonus trasporti adottato dal Comune di Firenze per i suoi studenti – ha spiegato il sindaco Anna Ravoni – ha lasciato perplessi i Comuni di prima fascia, perché è un provvedimento che crea una disparità. Per questo ci siamo mobilitati e abbiamo conseguito che Città Metropolitana metterà a disposizione 2 milioni di euro per rimborsi per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di tutti i Comuni metropolitani". Da parte sua il Comune di Fiesole stanzierà poi ulteriori risorse per aiutare anche gli studenti fin dalle scuole medie.