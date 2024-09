Bombardamenti, rievocazione a Legri

Nell’80° anniversario della liberazione di Calenzano e di Legri, la Misericordia della frazione e l’associazione Linea Gotica Pistoiese organizzano "To all units, Free Calenzano", dal 6 all’8 settembre una serie di eventi che ripercorrono la storia della zona e in particolare della seconda guerra mondiale. Si comincia venerdì alle 18,30 con il professor Fabrizio Trallori che parlerà della pieve di Legri e della sua comunità dal medioevo al rinascimento attraverso le vie del pellegrinaggio. Sabato dalle 15 ci saranno le visite guidate degli allestimenti, poi il percorso Legri-Calenzano e ritorno con presidio alla cementizia di Settimello. Alle 17 la ricostruzione storica "Settembre del ’43: l’inizio della fine" e poi la rievocazione del bombardamento della Pieve con una dimostrazione antincendio e di soccorso feriti, nonché di minamento e sminamento del ponte di Legri. Alle 21,30 sarà rievocata anche la ritirata delle truppe tedesche da Calenzano. Domenica 8 settembre alle 10 ci sarà la rievocazione dell’arrivo delle prime unità alleate a Legri e alle 11 la messa in suffragio dei caduti con deposizione di corone nel parco della Rimembranza. Nel pomeriggio, alle 16 in programma la ricostruzione storica "La guerra sulla linea Gotica".