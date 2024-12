Bilancio preventivo, manovra da 41 milioni

Vale 41 milioni di euro la manovra di bilancio di previsione per il 2025 di Figline e Incisa. "Approvarlo a dicembre ci permette di partire con gli investimenti già dai primi giorni del 2025, avviare i lavori e fornire servizi adeguati alla comunità" dice soddisfatto il sindaco Valerio Pianigiani.

Una buona fetta degli investimenti riguarda i lavori pubblici: 800.000 euro son dedicati al rifacimento del campo sportivo del Madonnino, 200.000 euro agli arredi della nuova biblioteca comunale nelle ex Lambruschini e ulteriori 200.000 euro per la scuola Petrarca a Incisa che da settembre dovrà accogliere anche i bambini de La Massa.

Quest’ultima a sua volta sarà oggetto di lavori per diventare un nuovo asilo nido con 30 posti in più: sarà pronta entro il 2026. Attenzione per le frazioni, con investimenti sulla sicurezza e sulle aree verdi: stanziati a questo scopo 240.000 euro.

Prevista la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali. Nei centri urbani in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza e sul fronte manutenzioni stradali, circa 240.000 euro serviranno per le asfaltature.

Non cambiano le imposte comunali, anche grazie alla recente vittoria dell’annosa causa contro Centria: il gestore della rete del gas metano deve restituire una quota importante (un totale che supera i 3 milioni) per i canoni non pagati tra il 2016 e il 2018 ai Comuni di Figline e Incisa, Cavriglia e Montevarchi. Sul fronte Imu, l’adeguamento alla nuova normativa di settore non comporta aumenti, anzi una lieve diminuzione delle aliquote accessorie (la casa in comodato gratuito al figlio residente passa dal 9,2 al 9,00).

Confermati i servizi sociali, scolastici ed educativi. Riordinate le fasce Isee per le mense scolastiche: ridotto di alcuni centesimi il costo del pasto per tutte le fasce, aumentato di poco quello delle due fasce più alte.

Invariate le tariffe per gli asili nido. Tra gli obiettivi del 2025, c’è anche un nuovo centro di informazioni turistiche.

Il bilancio è stato approvato in una seduta del consiglio comunale dai toni decisamente poco natalizi: è dovuta intervenire la polizia municipale per fermare uno scontro tra i consiglieri di maggioranza e opposizione Umberto Ciucchi e Enrico Venturi. Uno scontro che ha acceso gli animi dei partiti da loro rappresentati, ma che poi è finito fuori dall’aula consiliare con una stretta di mano.