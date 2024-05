Bicincittà, si parte. Edizione speciale. Corsa in notturna

Sarà un’edizione speciale, questa 36esima di Bicincittà, la pedalata cicloturistica di Uisp aperta a tutti e a scopo di beneficenza che si terrà sabato 25. Quest’anno partirà in notturna dalle Cascine, un segnale forte per riportare il parco, troppo spesso sulle pagine di cronaca nera, a essere vissuto dalle famiglie nelle serate primaverili. Inoltre, l’evento sarà legato alla Grand departure. L’itinerario cittadino sotto le stelle sarà proprio quello che faranno gli atleti il 29 giugno. Il ricavato delle iscrizioni sarà donato all’associazione Giglio amico. Oltre alla solidarietà, lo scopo principale di Bicincittà è quello di sensibilizzare all’attività fisica e all’uso della bicicletta: "Non è una gara, ma un modo di riappropriarsi della città con la mobilità sostenibile – ha spiegato il presidente del comitato provinciale Uisp Marco Ceccantini –, con un mezzo leggero adatto a una città tutto sommato piccola come Firenze". Ma Firenze non è da sola: l’iniziativa viene fatta in 46 città italiane. "La bicicletta – ha sottolineato poi – è uno dei primi strumenti che abbiamo imparato a utilizzare nell’infanzia, simbolo di gioco e libertà". E a proposito di bici e libertà, oltre al patrocinio del Comune, della Città Metropolitana, della Regione, dell’Università degli Studi di Firenze, c’è anche quello del Museo Gino Bartali: "Un esempio di uomo che ha insegnato a usare la bici per essere liberi", ha evidenziato il presidente. Sponsor è Banca Alta Toscana. Si partirà alle 21 dal Piazzale del Re, davanti al Tiro a volo.

Carlo Casini