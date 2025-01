Befana volante o in canoa. La vecchina non si risparmia

Una piazza della Repubblica gremita ieri per la Befana: dieci streghette si sono calate dall’Arcone: una performance "che ha lasciato a bocca aperta tutti – racconta Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana, organizzatrice dell’iniziativa insieme a Comune di Firenze, Acrobatica e JT&T srl – Una bella festa di popolo. La partnership con Conad e con pasticceria Sieni e ci ha consentito di distribuire dolci a tutti i bambini". Presente anche la sindaca Funaro.

In piazza Signoria, aiutata dal nucleo Saf, speloalpinofluviale dei Vigili del fuoco, si è calata dalla terrazza sopra la Loggia distribuendo dolci ai bimbi, che erano pure meravigliati dell’esposizione dei mezzi dei pompieri. Si è calata anche, sempre grazie ai Vigili del fuoco, da un’autoscala all’ospedale pediatrico Meyer, donando 150 calze ai piccoli pazienti.

Ma le Befane sono approdate pure dai Canottieri comunali in lungarno Ferrucci con le calze offerte da Unicoop, grazie alla collaborazione tra la società e la Lilt. A impersonarle le donne operate al seno parte degli equipaggi delle dragon boat e le altre socie. Il tutto sotto il vigile controllo dei quattrozampe della Scuola italiana cani salvataggio.

Triplo appuntamento nel Quartiere 4: la Befana al lavoro già sabato, per la prima volta in collaborazione tra il Quartiere e la galleria commerciale Esselunga di via Canova, anticipata dallo spettacolo dei Pupi di Stac e della banda della Misericordia di Malmantile, dopodiché la Misericordia di via del Sansovino ha distribuito le calze. Una novità "per fare presidio socioculturale in un luogo diventato complicato", spiega il presidente Mirko Dormentoni.

Poi la Befana è arrivata come ogni 5 gennaio in piazza dell’Isolotto con i Vigili del fuoco e il loro Gruppo storico: è stato bruciato il tradizionale fantoccio e si è ballato insieme alla street band Camillocromo.

Carlo Casini