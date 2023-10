"Barberino Tavarnelle: Nuova sala civica nell'ex birreria, spazio aperto a tutti"

Inaugurata ieri mattina la sala civica di Vico d’Elsa, dopo il lavoro di recupero della ex birreria, il Bird, e un investimento di 140mila euro tra acquisto dell’immobile e ristrutturazione, da parte dell’amministrazione comunale. Adesso la giunta Baroncelli è al lavoro per stilare il regolamento di gestione dello spazio. "Lo spazio che abbiamo voluto convertire in un ambiente pubblico ha riaperto le porte dopo anni di inattività", dichiara il sindaco David Baroncelli. "E si arricchisce di una vocazione sociale che rafforza le funzioni civiche di questa struttura". L’idea, conclude "è di mettere la sala a disposizione della comunità per valorizzare il territorio sul piano storico, culturale, artistico e creare nuove opportunità di condivisione, partecipazione e cittadinanza attiva".