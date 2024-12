Bambagioni:: "Regolamento carta straccia"

Il punto della gratuità è "un falso problema". Perché quello posto fa riferimento al "rispetto del regolamento comunale". E cioè le ’cause di esclusione’ disciplinate all’articolo 4 comma 1 del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Nel merito, la lettera h fissa nelle cause di esclusione quella che riguarda "coloro che già sono stati nominati in altri enti per conto del Comune". La polemica sul caso di Maurizio Frittelli (nella foto), nominato presidente dell’Asp Montedomini. Non basta il chiarimento del diretto interessato di svolgere il nuovo incarico a titolo gratuito. Perché le opposizioni - prima Draghi (FdI) poi Bambagioni (Lista Schmidt) - tengono il punto sul fronte politico. Dal Pd, levata di scudi con il consigliere Enrico Conti che parla di "polemiche pretestuose".

Ieri Bambagioni, Sabatini e Schmidt hanno rincarato la dose con una nota congiunta: "Rileviamo che, dai documenti presenti sul sito di Asp Montedomini, anche a quegli incarichi corrispondono degli emolumenti. E - aggiungiamo - giustamente, perché il lavoro va sempre remunerato. Il punto che è stato posto non è quello della gratuità o meno - un falso problema - ma quello del rispetto del Regolamento, che, a volte, è inviolabile e, a volte, è cartastraccia. Le regole valgono per tutti. O no? Abbiamo avvisato la giunta di una potenziale causa di esclusione, visto il precedente incarico assegnato dal Comune stesso a Frittelli in Fondazione Cr. Sappiamo che può sembrare un po’ indigesto ma questo è il compito della Commissione Controllo, che vigila e corregge. Troviamo la reazione del Pd eccessiva, che palesa una consolidata abitudine a fare senza mai essere censurati".

Fra.Ing.