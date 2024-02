Auto del Comune sul posto per donne incinta. L’amministrazione si scusa

Auto del Comune parcheggiata sulle strisce rosa: scattano la segnalazione di un cittadino e le scuse dell’amministrazione. È successo ieri, al centro commerciale di Santa Maria a Castagnolo. Nel parcheggio, un utente ha fotografato un’auto del Comune parcheggiata sulle strisce riservate alle donne incinta. L’immagine è stata postata sul gruppo Facebook "Sei della Lastra se" Poco dopo, la risposta e le scuse. "La macchina è stata utilizzata da un operatore del Centro Sociale (una struttura per anziani ndr) in servizio, per fare la spesa per un residente del Centro stesso in difficoltà. Ci scusiamo per l’errore".