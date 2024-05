Assemblea dei soci al Viola Park

Non solo numeri. Piuttosto, una presenza concreta fatta di progetti ed idee a servizio della comunità L’assemblea annuale dei soci della Bcc Pontassieve, in programma venerdì prossimo alle 19 al Viola Park, sarà come di consueto occasione per presentare i dati di un bilancio che, quest’anno, offre indicazioni particolarmente positive. Ma, soprattutto, rappresenterà il momento fondamentale per la presentazione di progetti in grado di contribuire concretamente alla crescita del territorio. Opportunità vere e proprie - tra le quali, su tutte, quello della comunità energetica - che il presidente della Bcc Pontassieve Matteo Spanò presenterà ai soci. Progetti che la banca continua a mettere in campo per sostenere famiglie ed imprese in una fase che, ancora, mostra elementi di notevole difficoltà. Insieme al Presidente Spanò, anche il direttore generale della banca, Giovanni Vezzosi, che illustrerà i dati del bilancio 2023.

Leonardo Bartoletti