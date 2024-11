ASPETTANDO IL G7

Sipario sulla due giorni del forum dedicato al turismo alla Fortezza da Basso e in attesa del G 7 che si svolgerà da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre. L’atto finale

è il “Patto per il Turismo”

che riconosce e rafforza l’importanza strategica del settore per la crescita socio-economica sostenibile dell’Italia: l’intesa è stata firmata dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, con la Conferenza delle Regioni e le Province autonome, l’Enit e i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni del Settore Turistico. Si tratta di un accordo volto a tracciare un percorso comune per accelerare il piano di crescita del turismo italiano, articolato in dieci punti strategici (Centralità, Accessibilità, Formazione, Sostenibilità, Intelligenza Artificiale, Pianificazione e Sviluppo, Qualità, Governance, Accelerazione Processi, Unicità) con l’obiettivo di promuovere azioni condivise.