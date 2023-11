Asilo, il 22 novembre la riapertura

L’Asilo nido di Fiesole riaprirà nei locali di Caldine lunedì 20 novembre . E’ questa la data comunicata ieri dal Comune per la ripresa del servizio nella sede di piazza dei Mezzadri, individuata in sostituzione di quella ufficiale di Borgunto, che è risultata non più indonea. Serviranno poi due giorni per organizzare l’accoglienza. Quindi i bambini entreranno mercoledì 22, ovvero con una settimana di ritardo rispetto al previsto, ma ci sta, visto la complessità della situazione.

"I lavori sono stati ingenti – spiega il sindaco Ravoni - Abbiamo previsto forniture straordinarie di arredi e attrezzature su misura; siamo attrezzati per la preparazione dei pasti". "Abbiamo grande esperienza nei Nidi, altrimenti non sarebbe stato possibile ripensare gli spazi in così breve tempo",sottoliena Claudia Calafati di Co&So, gestore del servizio tramite Coop Convoi.