"Ascensori chiusi contro i pusher. Ma un disabile come può salire?"

Ancora grane nei parcheggi interrati del centro storico. Stavolta la protesta arriva dall’area di sosta che si trova sotto il mercato centrale di San Lorenzo. Qui, da tempo, gli ascensori pur funzionanti non verrebbero utilizzati perché denuncia Paolo Poggi, capogruppo in quota Fratelli d’Italia dell’opposizione al Quartiere 1, "siccome gli elevatori sono spesso utilizzati da spacciatori e balordi sembra si preferisca non tenere attivo il servizio, con tutto quello che ne consegue per chi utilizza la struttura, a cominciare dalle persone che hanno problemi di deambulazione".

Ieri mattina una coppia di turisti con due bambini con il passeggino hanno dovuto portare figli e carrozzine a spalla per le scale. "Questo può essere fattibile se si è giovani, ma cosa succede quando a parcheggiare è un anziano o una persona invalida?" insiste Poggi che nelle scorse settimane, assieme al suo gruppo, aveva presentato un’interrogazione per chiedere tra le altre cose "quali sono i tempi previsti per la risoluzione delle problematiche" ma la risposta ha di fatto che la competenza gestionale degli impianti afferisce ai tre concessionari e pertanto l’apertura o la chiusura al pubblico non è in gestione all’amministrazione". Per Jacopo Cellai, coordinatore cittadino di FdI che da tempo denuncia i problemi dei parcheggi si tratta di "una situazione intollerabile".