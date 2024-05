Anpilandia con l’associazione La Mensola. Giochi nella natura e bandierai degli Uffizi

L’Associazione culturale La Mensola del circolo Faliero Pucci, con il Consiglio di Quartiere 2 ed il patrocinio del Comune di Fiesole, organizza oggi la 18° edizione di Anpilandia. Un evento con percorsi, esperienze e giochi nella natura al Parco del Mensola in via Madonna delle Grazie. Appuntamento alle 16 per l’apertura, a seguire l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi (ore 17). Alle 18 la musica con la Filarmonica Rossini e a seguire corsa podistica riservata ai bambini di scuole materna ed elementari. Alle 19 spettacolo fantastico con il "Volo dei Rapaci".