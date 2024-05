Alluvione, la commissione d’inchiesta: "Bene, ma ci informino sui lavori"

E’ unanime, e ovviamente positivo, il giudizio dei comitati campigiani che raccolgono i cittadini rimasti vittima dell’alluvione sulla nascita della Commissione regionale d’inchiesta che ‘indagherà’ su quanto successo a novembre. A Campi come nel resto della Toscana. "Innanzitutto dico finalmente – afferma Marco Celli, presidente del Comitato alluvione 2023 che questa sera sarà in assemblea con gli iscritti al Glass Globe, – è una notizia che accogliamo positivamente. Da parte nostra posso dire che vogliamo essere informati sui lavori e che saremo presenti quando si svolgeranno le sedute della commissione. E’ un importante passo in avanti nella ricerca della verità, aspetto sul quale ci stiamo battendo fin dall’inizio di questa triste vicenda, e chiederemo di poter fornire anche noi del materiale che riteniamo possa essere utile per il lavoro da portare avanti". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Luca Ballerini, in questo caso portavoce del Coordinamento dei comitati, Comitato Alluvionati Campigiani 2023, Comitato via Cetino e via Campanella e Comitato Arca di Noè, a cui di recente si è unito anche il Comitato di Bagnolo per l’alluvione in rappresentanze di cittadini di Montemurlo. "La commissione appena istituita – dice Ballerini – può essere davvero lo strumento per fare chiarezza sull’accaduto. Ben venga, contiamo molto su quello che potrà fare". Tutto questo in attesa della manifestazione prevista per sabato prossimo, 25 maggio, che dalla Piana raggiungerà il palazzo della Regione a Novoli con l’intento, evidente, a quasi sette mesi dal disastro, di far sentire la propria voce. E con la forza in più, adesso, data anche dalla nascita di un organismo che i tanti cittadini alluvionati chiedevano da tempo.