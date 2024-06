Alla Querciola inaugurati dieci nuovi orti sociali

Inaugurati, nei giorni scorsi, i dieci nuovi orti sociali realizzati nell’area artigianale e produttiva della Querciola. Gli spazi sono stati assegnati secondo la graduatoria formata con apposito bando, l’ultimo dei quali è stato indetto nel 2023. Le assegnazioni hanno una durata quinquennale. I requisiti per ottenere una ‘porzione’ di terra da curare per poter ottenere le più disparate varietà di piante ed ortaggi sono la residenza nel Comune di Sesto e l’avere compiuto i 60 anni di età. Per consentire la rotazione dei richiedenti la concessione può essere rinnovata una sola volta. Al taglio del nastro in zona Querciola hanno preso parte gli assessori all’Ambiente Beatrice Corsi e al Bilancio Massimo Labanca e rappresentanti dell’Associazione Anziani che svolge un ruolo molto importante nella gestione degli orti. Ad oggi, con le nuove acquisizioni, gli spazi di proprietà comunale adibiti a orti sociali sono circa 150 in diverse zone del territorio. Una dotazione piuttosto ampia ma non sufficiente vista la crescente richiesta da parte dei residenti che intendono cimentarsi nella cura di un orto. Proprio per questo "l’Amministrazione comunale è impegnata nell’individuazione di nuove aree da destinare a questa attività che costituisce anche una forma di socialità e presidio del territorio".

S.N.