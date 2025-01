"Albero crollato, il sindaco si prenda le sue colpe"

Sull’albero che ha colpito uno scuolabus lunedì scorso (10 feriti tutti lievi, di cui 8 bambini), l’opposizione chiede al sindaco di "assumersi le sue responsabilità". I consiglieri di Insieme per Rignano citano il caso avvenuto nella non distante Levane, nel Comune di Montevarchi: "Un albero è caduto distruggendo un’auto. Il loro sindaco ha chiesto scusa e ha garantito il risarcimento del danno. Eppure il suo Pd, il suo partito, ha chiesto chiarimenti sulla gestione del verde pubblico".

Il sindaco Certosi ha elencato interventi sul verde pubblico, "ma nell’albo pretorio – dicono da Insieme per Rignano – emerge solo la convenzione con Vab: nessun altro atto conferma le sue dichiarazioni". Non vogliono più essere tacciati di "sciacallaggio politico, come siamo stati accusati. È nostro diritto e dovere vigilare sull’operato della maggioranza. Certosi rispetti il nostro ruolo istituzionale e si assuma le proprie responsabilità con trasparenza e serietà: la democrazia è confronto, non un’offesa continua".