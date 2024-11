Agenzie di viaggio pronte al trasporto turisti. Ma gli Ncc non mollano: legali al lavoro

Alcune agenzie di viaggi fiorentine non hanno perso tempo e stanno pensando di acquistare mezzi di trasporto propri e assumere autisti per organizzare con maggiore flessibilità i soggiorni dei turisti di tutto il mondo. Cinzia Chiaramonti, vice presidente Fiavet Confcommercio Toscana e titolare dell’agenzia Yanez Viaggi, scende nei dettagli: "Faccio un esempio. Se l’agenzia americana ci chiede di organizzate un pacchetto per due clienti dall’aeroporto all’albergo fino all’escursione nel Chianti e così via noi potremo farlo con mezzi di trasporto nostri". Per Chiaramonti questo andrà a beneficio dei clienti "che potranno usufruire di prezzi più vantaggiosi. D’altra parte con gli Ncc non c’è mai stato un dialogo, saremmo potuti arrivare a un accordo e invece non c’è mai stata la possibilità". Nervi tesi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione che ha dato la possibilità alle agenzie di viaggio di impiegare auto immatricolate ad uso proprio - fino a nove posti - per trasportare clienti nel corso di un’escursione organizzata. Proprio oggi ci sarà un’assemblea per parlare degli scenari che apre la nuova sentenza alla presenza dell’avvocato Fiavet Francesco Tessari: "La decisione è inappellabile e costituisce un precedente di portata nazionale. La Suprema Corte ha espresso con estrema chiarezza un principio di diritto a cui i Comuni dovranno conformarsi". Intanto Marco Carraresi, presidente Ncc di Cna Firenze, resta sulla sua posizione: "I legali sono già al lavoro insieme a quelli delle altre sigle Ncc per studiare la sentenza. L’opposizione è condivisa anche dai colleghi tassisti".