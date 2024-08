Affitti, il sostegno del Comune . Aiuti alle famiglie in difficoltà

Contributi per gli affitti, ecco il bando. La giunta ha dato il via libera al nuovo bando per la graduatoria 2024 in modo da poter sostenere le famiglie fragili che non si possono permettere di pagare interamente il canone di locazione. In un comune ad alta tensione abitativa, questo strumento permette all’amministrazione di sostenere le famiglie che affrontano sfide economiche nell’ambito dell’alloggio. Ma non è semplice viste le difficoltà di bilancio. Lo stanziamento comunale per il 2024 è 75mila euro da parte del comune. Ma i contributi regionali e soprattutto da parte dello Stato sono sempre variabili. Lo scorso anno il contributo regionale fu di 132.892 euro complessivi: 97 mila euro furono a carico del Comune la parte restante della Regione Toscana (il Governo non erogò alcun contributo).

Nel 2022 il Comune aveva a disposizione 287.672 euro, 212.672 euro dei quali attribuiti dalla regione Toscana e 75 mila direttamente stanziati da piazzale della Resistenza. Nel bando da almeno un paio d’anni c’è un punteggio specifico alle giovani famiglie under 34, che il Comune di Scandicci ha individuato come categoria di cittadini da affiancare, sostenere e supportare. Le altre categorie da supportare sono anziani, diversamente abili, i nuclei mono genitoriali con uno o più minori a carico. Il bando completo sarà pubblicato a metà settembre in modo che gli interessati possano presentare le domande. L’emergenza casa a Scandicci negli anni non è mai calata negli anni. Ma con la crisi economica è ancora più complicata da gestire.