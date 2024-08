Abbandono scolastico, mano tesa. Il post scuola per alunni difficili

Un avviso pubblico per la presentazione dei servizi di doposcuola. "E’ la prima volta a Campi – afferma l’assessore al sociale, Lorenzo Bellerini -, ma soprattutto è un altro impegno mantenuto". Si tratta, infatti, di un avviso di coprogettazione per un servizio destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (fascia di età dai 6 ai 17 anni). "Uno strumento innovativo, – ha sottolineato Ballerini -, quello della coprogettazione, che sperimentiamo per la prima volta e che viene messo in campo per sviluppare questo progetto".

L’avviso è stato pubblicato nella giornata di venerdì e "l’obiettivo è quello di coinvolgere le realtà del terzo settore per offrire sostegno e accompagnamento agli alunni con difficoltà a portare avanti gli impegni scolastici. E, al tempo stesso, offrire un supporto di natura psicologica, promuovere la socializzazione e l’integrazione, superare le barriere linguistiche, culturali e sociali". La conferma dell’attenzione prestata in questi dodici mesi, ovvero da quando si è insediata, dall’amministrazione comunale a determinate tematiche. "Oltre a mantenere un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale – spiega l’assessore Ballerini -, è un altro tassello che si aggiunge al puzzle delle risposte sociali che il Comune sta cercando di mettere in pratica con grande impegno". Per poi aggiungere: "In questo modo vogliamo dare continuità a un servizio che possa dare un sostegno ai ragazzi e alle ragazze di Campi".

Il Comune ha stanziato 75.000 euro per ogni annualità, per la presentazione delle proposte ci sarà tempo fino al 28 agosto mentre per tutte le informazioni si può consultare il sito Internet del Comune