A Chiara Francini il Premio Giovanni dalle Bande nere 2024

Firenze, 11 ottobre 2024 – È Chiara Francini la vincitrice dell’edizione 2024 del Premio Giovanni dalle Bande Nere. Ad organizzare la cerimonia, che si è svolta ieri sera nel Teatro del Sale, è stata come da tradizione la Compagnia dei Semplici, presieduta da Armando Rossi: “Chiara Francini è la prima donna a ricevere questo riconoscimento, che nelle scorse edizioni – tra gli altri - è stato attribuito a Narciso Parigi, Giovanni Galli, Giancarlo Antonioni, Dario Nardella e la famiglia Ferragamo, ognuno dei quali ha saputo distinguersi nel proprio ambito, dall’arte allo sport, alla moda ecc. Nel caso di Chiara Francini – ha aggiunto il Magnifico della Compagnia dei Semplici - abbiamo voluto riconoscere il merito di essersi affermata nel mondo dello spettacolo, nel cinema, nel teatro e in TV. Oltre che attrice e conduttrice, Chiara è anche scrittrice e ci ha annunciato l’uscita prossima del suo secondo libro. Nel corso della serata è stata di una gentilezza e di una simpatia non comuni, così come d'altronde anche i suoi genitori, entrambi presenti alla premiazione” La Compagnia dei Semplici nasce 30 anni fa per volontà del farmacista Carlo Baldaccini, con lo scopo di riunire persone che condividono la volontà di recuperare l’essenza dei rapporti umani, nella semplicità e senza protagonismi, e di promuovere iniziative culturali e sociali di carattere umanitario. Tanto che nel corso del tempo i soci sono cresciuti di numero fino a diventare cinquanta, tutti fortemente impegnati a sostegno delle realtà solidali del nostro territorio, come per esempio la Fondazione Tommasino Bacciotti e l’Associazione Pane Quotidiano, oppure in ambito culturale, con il finanziamento del restauro della statua dedicata all’Elettrice Palatina e di alcuni reliquiari che si trovano nel Duomo di Firenze. Info: https://www.compagniadeisemplici.org/ Caterina Ceccuti