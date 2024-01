Nuoto di fondo, Taddeucci ai mondiali: "A Doha una tappa cruciale per le Olimpiadi"

Ci sarà anche un po’ di Empoli a tingere l’Old Port della capitale del Qatar, luogo in cui avverranno le prossime gare di fondo ai campionati mondiali di Doha. Sei mesi dopo Fukuoka, Ginevra Taddeucci è pronta nuovamente a dare prova delle sue qualità portando in alto il nome del Tnt Nuoto Toscana Empoli. L’encomiabile lavoro svolto da Ginevra in questi anni è merito anche del suo allenatore Giovanni Pistelli, presidente e direttore tecnico del team di nuoto empolese. Un rapporto ormai consolidato, iniziato quando Ginevra aveva appena 13 anni.

"È un’atleta che conosco benissimo, l’ho presa che era una bambina e adesso è una giovane donna - racconta Pistelli -. Nel corso degli anni è maturata tantissimo". Un percorso non facile quello del nuoto, ma il carattere e la determinazione di Ginevra le hanno permesso di raggiungere questi risultati. "È sempre stata molto determinata, una grande lavoratrice - spiega Giovanni -. Il fatto di allenarsi bene e tanto è sicuramente la sua arma migliore. Senza il duro lavoro non avrebbe avuto chance a questi livelli".

Ora si pensa al presente con uno sguardo verso gli obbiettivi futuri. "Questa tappa è una delle più importanti, è quella che dà l’accesso alle Olimpiadi. Per Ginevra si tratta di conquistare una piazza per l’Italia non essendo un accesso nominale. Esulteremo solamente a convocazione fatta. C’è da ringraziare la federazione italiana nuoto - continua Giovanni - che ci ha dato l’opportunità di allenarci in ottime strutture e impianti". La competizione sarà una delle più difficili, ma Giovanni rassicura che Ginevra è pronta a dare il meglio di sé. "Sarà un mondiale molto duro e difficile. C’è un po’ di tensione ma la ragazza è preparata e motivata. Sappiamo che non sarà un’impresa facile ma è alla nostra portata". Sicuramente il loro rapporto e l’aiutarsi l’uno con l’altro sarà un ulteriore fattore su cui poter contare. "Con Ginevra si è creata un’intesa – conclude Pistelli –. Io alleno dal 1980 e posso tranquillamente affermare che questa è l’atleta che mi ha reso la vita più difficile in senso professionale ma che mi sta dando delle grandissime soddisfazioni". I mondiali si disputeranno da sabato fino all’otto febbraio. Empoli tifa per la sua campionessa.

N.P.