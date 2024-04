Viene urtata da un furgone Bambina ferita

Attimi di paura e apprensione per un incidente che ha coinvolto una bambina di soli 5 anni nella zona interna di proprietà di una struttura ricettiva nella località di Castelfalfi, nel comune di Montaione. Poco prima delle 13.30 di ieri un furgone avrebbe urtato la piccola causandole delle lievi escoriazioni. Per la tipologia della dinamica dell’incidente e per la giovane età della vittima è stato immediatamente attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Per fortuna le ferite riportate dalla bimba sono risultate non gravi e non c’è stato bisogno che fosse trasportata in ospedale. Pegaso non ha volato e il codice di rientro è stato quello di minore gravità.

La piccola è stata soccorsa sul posto dai sanitari inviati dalla centrale del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Per la bambina si è trattato di una brutta disavventura che si è fortunatamente conclusa con qualche abrasione e un bello spavento.