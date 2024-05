Viaggio della Memoria. Gli studenti a San Sabba

Viaggio fino a Trieste per stare insieme agli studenti di Fucecchio e di tutto l’Empolese Valdelsa nei luoghi della memoria. E’ quello che ha affrontato il sindaco Alessio Spinelli quando ha saputo dell’impossibilità a partecipare da parte del presidente del Consiglio Comunale, Marco Padovani, fermato a casa dall’influenza. Spinelli, che già nel 1984 da studente di terza media aveva partecipato al lungo viaggio verso i luoghi che un tempo ospitavano i campi di concentramento nel nord Italia, in Austria e in Germania, ha deciso di non far mancare la rappresentanza istituzionale fucecchiese e così è partito nottetempo per accompagnare i ragazzi (da Fucecchio erano in 17, 8 della scuola media Montanelli Petrarca e 9 dell’istituto Checchi). "Ci tenevo particolarmente a fare in modo che non mancasse un rappresentante del comune - ha detto Spinelli-. Fucecchio è un territorio che ha conosciuto da vicino gli orrori del nazifascismo e che, per volontà della nostra amministrazione comunale, sta portando avanti un percorso virtuoso sui temi della memoria, per far conoscere ai giovani di cosa furono capaci gli uomini 80 anni fa quando il mondo precipitò nel baratro più assoluto".