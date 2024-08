Viabilità e ambiente. Opere da 6 milioni. Ecco il piano triennale

Dodici progetti, per un totale di investimenti che (fra quelli già finanziare e quelli per i quali sarà necessario reperire le risorse necessarie) sfiora i sei milioni di euro. A 5,7 milioni di euro ammonta per l’esattezza il piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, adottato proprio nei giorni scorsi con una delibera dalla giunta Rossetti. Un documento che verrà con tutta probabilità portato in consiglio comunale già in una delle prossime sedute, per l’approvazione. E che per il primo anno indica lavori per 1,2 milioni di euro complessivi: si tratta nel dettaglio della realizzazione di una rotatoria sulla Sp31 (300mila euro) dell’efficientamento energetico del palazzo comunale (300mila euro) e di un’opera da 600mila euro in termini di regimazione idraulica volta alla messa in sicurezza di Stabbia (per una frazione messa a dura prova anche dall’alluvione dello scorso novembre).

Passando all’annualità 2026, il progetto economicamente più oneroso (1,5 milioni di euro) concerne la realizzazione di nuove strade sul territorio comunale, partendo dall’ex-Mobil. A scendere di importo, troviamo la previsione per realizzare una nuova infrastruttura viaria a Lazzeretto (800mila euro) il consolidamento e il recupero dell’ex-biblioteca di Cerreto (600mila euro) e un tris di opere da 300mila euro ciascuna: la prima riguarda la riqualificazione di piazza Berlinguer e piazza Tofanelli, la seconda la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II e la terza l’efficientamento dell’impianto sportivo di Gavonchi.

Due infine, le opere da 300mila euro ciascuna (nei piani triennali delle opere pubbliche vengono inseriti solo gli interventi che richiedono una cifra di almeno 150mila euro) che trovano spazio nell’annualità 2027: da un lato c’è la prospettiva di un nuovo percorso pedonale in via Leonardo Da Vinci, dall’altro la realizzazione di una nuova rotatoria in via Vittorio Veneto