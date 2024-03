Un’ondata rosa in piazza: scatta il flash mob

Le regole sono poche e semplici. Imparare i passi della coreografia a ritmo di musica, indossare qualcosa di rosa e riempire la piazza per un nobile scopo: raccogliere fondi per il supporto delle attività che l’associazione Astro porta avanti sul territorio empolese in sostegno alle donne in terapia oncologica. "Fare rumore, divertirsi e replicare il successo dello scorso anno".

Anche quest’anno torna in piazza Farinata degli Uberti a Empoli il flash mob tutto al femminile promosso da Astro Onlus e dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa. L’iniziativa ’Donna dopo donna’ è ambiziosa e punta a diventare un evento da Guinness dei primati, allo scopo di raccogliere fondi indispensabili e preziosi al mantenimento delle tante attività che da 20 anni ormai Astro porta avanti nell’Empolese Valdelsa. La partecipazione libera e gratuita è aperta a tutte le donne. L’appuntamento è per il 7 aprile alle 10 in piazza. Non è necessaria l’iscrizione, l’importante è ritrovarsi tutte insieme per ballare una semplice coreografia (proposta da Andrea Zichella) sulle note di Toca Boca.

Sui social intanto corre già il tutorial per imparare i passi in vista del ballo di gruppo. "Riempiremo tutta la piazza - fanno sapere gli organizzatori con entusiasmo - Non importa saper ballare, l’importante è esserci. Spargere la voce e portare un messaggio di positività. E’ un modo per portare supporto alle donne che stanno affrontando un percorso oncologico.

Un’occasione per far sapere che Astro c’è, esiste e si impegna al fianco di chi sta lottando contro la malattia. Qualcuno potrebbe aver bisogno dei servizi offerti dalla Onlus ma non conoscerli. Stare in piazza significa divertirci, ballare e far conoscere le attività di Astro". L’iniziativa nasce al femminile ma ovviamente tutti sono invitati. Parrucche, gadget e amuleti; largo alla fantasia, purché l’ondata travolgente sia... in rosa.

Y.C.