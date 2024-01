Un impiegato di ufficio per promuovere il territorio

Si ricerca impiegato di ufficio turistico per impresa di Montespertoli. La figura si occuperà di gestione delle attività dell’ufficio e di promozione sui social. Offerto contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali) con possibilità di trasformazione a indeterminato. Previsto lavoro su turni, orario spezzato e lavoro nel weekend. È preferibile esperienza nella mansione. Richieste ottime capacità di utilizzo dei social e buona conoscenza del territorio. Richiesta la conoscenza di almeno 2 lingue straniere, tra cui l’inglese. Requisiti: conoscenze informatiche, tra cui MS office, diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale per il commercio o un diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico per il turismo. Richiesta disponibilità a fare trasferte. C’è tempo fino al 12 febbraio per candidarsi sul portale di Toscana Lavoro sul sito della Regione.