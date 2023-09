Un futuro nel calzaturiero. Si cercano nuovi talenti. Ecco il corso per i giovani

Nuova importante opportunità per i giovani che vogliono specializzarsi nella filiera della pelle. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per tecnico di processo e prodotto calzature, promosso da Fondazione Istituto Tecnico Superiore Made in Italy Tuscany Academy di Scandicci, e primo corso its fatto nel distretto conciario direttamente da Poteco.

Stamani alle 10 nella sala convegni Poteco si svolgerà la presentazione e gli interessati potranno visitare gli ambienti dove si svolgeranno le lezioni: le aule di studio, la conceria e la manovia sperimentale. Il corso Tpc è rivolto a 25 studenti, tra i 18 e i 35 anni, e le attività di formazione saranno svolte nei laboratori interni del Polo Tecnologico Conciario e di Toscana Manifatture. Quest’ultimo è il consorzio che rappresenta le imprese toscane del settore calzaturiero, pellettiero e, più in generale, del sistema moda circa 70 quelle che ne fanno parte). Da sempre supporta la crescita delle aziende associate incoraggiando le sinergie di filiera, valorizzando il territorio e trasmettendo la passione per l’artigianalità unita all’innovazione tecnologica. Importante è anche il lavoro che il Consorzio svolge per crescere nuovi talenti nel mondo della scarpa con collaborazioni con il mondo scolastico e, appunto, promuovendo iniziative formative di alto valore: il calzaturiero ha bisogno di nuove professionalità per affrontare le sfide future. Può presentare domanda di partecipazione al corso chi è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e chi ha frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale integrato da istruzione e formazione tecnica superiore della durata di un anno. Il corso Tpc mira a formare tecnici superiori con una preparazione pratica su diversi aspetti della filiera conciaria e del calzaturiero.

Il tecnico superiore formato durante il corso trova impiego in aziende del comparto calzaturiero e conciario. Tra le aree di interesse del corso: sviluppo del prodotto, ricerca, innovazione, progettazione e industrializzazione della calzatura. Docenti del corso saranno esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, dell’Università, della ricerca e della scuola secondaria. Il corso avrà inizio entro fine ottobre e la sua durata complessiva sarà di 1800 ore di cui 800 di stage. Gli interessati possono contattare Poteco o l’agenzia formativa Forium.