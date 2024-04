Un film e una canzone raccontano il dramma

Il dramma dei migranti raccontato da due artisti italiani, Danger D’Amico rapper e produttore e Matteo Garrone regista, produttore e sceneggiatore. I due, sono stati al centro delle discussioni che riguardano i migranti, mettendo sotto i riflettori proprio quest’ultimi e facendo conoscere al mondo e all’Italia le situazioni difficili che si nascondono sotto questa problematica. La canzone di Danger D’Amico, "Onda Alta", descrive in maniera ironica, un argomento serio e complesso di stretta attualità. Tutta la storia è ambientata nel mare, dove come l’Arca di Noè le persone cercano di salvarsi dal Diluvio. In tutto questo gran fluire c’è anche un passaggio che evoca coloro che percorrono la rotta del Mediterraneo e che cercando un’altra vita da qualche parte nell’Europa, anche se spesso non ce la fanno. Il film di Matteo Garrone "Io Capitano" è una fiaba dei nostri giorni con un inizio, una situazione inaspettata, la partenza del protagonista, le situazioni difficili da superare e un finale che rimette tutto o quasi a posto. C’è una frase di Franz Kafka che da sola descrive in modo perfetto la sensazione che si prova dopo aver visto il film di Matteo Garrone: "non esistono fiabe non cruente. Tutte le fiabe provengono dalla profondità del sangue e dell’angoscia". Per noi è importante capire cosa succede oltre il nostro Paese, cercando di discutere di situazioni che si ripercuotono sulla nostra civiltà, ma che talvolta vengono raccontate in modo diverso, facendoci perdere la realtà.