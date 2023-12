E’ morto lo psichiatra Ugo Catola

Cerreto Guidi (Firenze), 31 dicembre 2023 – È morto il dottor Ugo Catola, psichiatra e già dirigente sanitario per molti anni vicedirettore dell'ospedale psichiatrico giudiziario (Opg) di Montelupo Fiorentino. Aveva 75 anni.

Era nato e viveva a Cerreto Guidi. Lascia la moglie, due figli e i nipoti. Condoglianze sono state espresse pubblicamente alla famiglia dal sindaco di Montelupo, Paolo Masetti, cittadina a cui Catola era molto legato sia per la professione sia anche per aver rivestito per un periodo un impegno politico. Infatti fu candidato sindaco nel 2004 per il centrodestra con la Casa delle Libertà, in quota Lega, e poi andò a ricoprire il ruolo di consigliere comunale fino al 2009. Si occupò di tematiche legate alla psichiatria e alla destinazione d'uso, diversa da quella giudiziaria, della Villa Medicea dell'Ambrogiana.