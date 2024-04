Torchia suona il suo ultimo album

CASTELFIORENTINO

Domenica prossima 5 maggio alle 18 alla Corte degli Accorti di Castelnuovo d’Elsa sarà ospite il cantautore Carmine Torchia, che presenterà il suo album “Non c’è più niente”, un omaggio alla produzione di Leo Ferré, con alcune canzoni tradotte qui per la prima volta in italiano. Il disco è abbinato a un vero e proprio libro, che comprende le canzoni, ma anche i preziosi contributi critici di Enrico De Angelis, Andrea Satta e Mathieu Ferré.

Carmine Torchia è calabrese d’origine, ma toscano d’adozione e si definisce “uno che scrive canzoni e aforismi; va in giro per concerti; disegna spesso un cane; produce dischi; mette in musica i poeti.” Nella sua carriera ha realizzato cortometraggi, spettacoli teatrali, progetti culturali di tipo letterario e musicale, ha girato la penisola in lungo e in largo, ha studiato e appreso le tradizioni musicali popolari, vanta numerose e prestigiose collaborazioni (tra le quali, ricordiamo anche quella con Ettore Castagna che ha fatto sua volta tappa alla Corte degli Accorti). Nel 2009 ha pure vinto come miglior interprete la famosa competizione per la musica d’autore “Musicultura”. Dopo il concerto si terrà come sempre la cena condivisa con l’artista, a cui il pubblico presente può contribuire con cibo e bevande. Per le prenotazioni scrivere a [email protected].