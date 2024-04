Test per la nuova pista con tanti big. Corse di Primavera: è tutto pronto

Dieci batterie da 45 minuti ciascuna per un totale di 70 cavalli possibili candidati a comporre il lotto dei 12 sorteggiati nella serata della "tratta" in attesa della gara del prossimo 19 maggio. Sarà una prima lunga giornata di passione, quella in programma per domani: dalle 10 alle 18,45 tutti in Buca d’Andrea, piazza Aldo Moro, per la prima sessione delle Corse di Primavera. Un appuntamento importante per gli appassionati, le contrade e gli addetti ai lavori, una serie di corse propedeutiche al Palio di Fucecchio per testare i cavalli e fantini.

La rosa delle scuderie iscritte porta in pista esemplari pronti a finire sotto la lente d’ingrandimento per essere osservati dalle dirigenze delle contrade fucecchiesi, ma non solo considerando che è atteso in città come ogni anno un pubblico proveniente da tutta Italia. Sarà anche un banco di prova per sondare il rinnovato fondo della pista, fresca di riqualificazione dopo l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza. Allo spargimento di nuova sabbia si è aggiunta la realizzazione delle canalette di scolo per il deflusso delle acque piovane, tutti accorgimenti che dovrebbero rendere il "campo" molto più performante.

Le iscrizioni si sono chiuse con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza, in quanto è stato raggiunto il numero massimo di cavalli candidati alle corse. Ai canapi coordinati dal mossiere senese Andrea Calamassi nomi importanti (Banzay, il cavallo campione in carica), conferme e novità in questa 43esima edizione del Palio delle Contrade ’Città di Fucecchio’. Da Adrian Topalli a Giuseppe Zedde, da Carlo e Gavino Sanna a Antonio Siri, passando per Giosuè Carboni, se di fantini si parla sono diverse le presenze ormai conosciute al pubblico fucecchiese. Si entra, dunque, nel pieno clima paliesco con una prima giornata di "rodaggio e allenamento" alla quale seguirà la seconda sessione prevista per sabato 27 aprile.