Tessere elettorali. Oggi la consegna nella sede comunale senza appuntamento

Le elezioni amministrative e quelle europee sono ormai vicinissime ed è importante che chi non ha ancora la tessera elettorale, se la procuri al più presto. Il documento, infatti, è indispensabile per poter partecipare alla consultazione elettorale. Il Comune di Empoli ricorda che l’ufficio Elettorale (che è situato in piazza del Popolo 33, al piano terra) ha organizzato una giornata di apertura straordinaria per il rilascio e il ritiro delle tessere elettorali, giornata che si svolge oggi nella fascia oraria 9 - 18. La tessera elettorale verrà rilasciata immediatamente allo sportello, senza necessità di aver preso appuntamento.

Le tessere elettorali, oltre che agli interessati, possono essere rilasciate anche a terzi che siano muniti di delega e fotocopia di documento del delegante. Per quanto riguarda i nuovi residenti nel comune di Empoli, arriverà loro a casa l’avviso per il ritiro della tessera elettorale, mentre a chi ha variato l’indirizzo all’interno del territorio comunale, arriverà a casa un apposito tagliando che deve essere apposto sulla tessera elettorale già in uso.

Tutte le informazioni utili in vista del voto dell’8 e del 9 giugno prossimi sono comunque disponibili nella sezione ‘Elezioni’ presente sul sito web istituzionale del Comune di Empoli. Intanto la prefettura di Firenze comunica che sulla pagina dedicata alle Consultazioni Elettorali 2024, disponibile sul sito della stessa Prefettura che è raggiungibile all’indirizzo www.prefettura.it/firenze, sono stati pubblicati i fac-simile delle schede elettorali dei trentacinque Comuni della Città Metropolitana di Firenze che sono interessati dalle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione diretta del Sindaco.

Sulla medesima pagina è stato, inoltre, pubblicato il manifesto elettorale per l’elezione dei 15 membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia nell’ambito della Circoscrizione elettorale III – Italia centrale che comprende Toscana – Umbria – Marche – Lazio.