Stretta sui furbetti dei rifiuti. In un mese novanta controlli

La lotta ai furbetti dei rifiuti prosegue senza sosta. A marzo l’attività degli ispettori ambientali di Alia, insieme agli agenti della Municipale, ha portato a eseguire 90 controlli, legati soprattutto ad abbandoni generici e all’uso improprio dei cestini porta rifiuti, sia in centro nelle vie Carducci e Pirandello che nelle frazioni (via delle Ville di Cerbaiola, via Val d’Orme e via Arnovecchio). Alcune verifiche però sono scattate anche dopo segnalazioni pervenute da Comune, polizia municipale e cittadini che hanno richiesto un intervento tempestivo degli ispettori. In tutto sono stati ispezionati 245 rifiuti per un totale di 5 sanzioni dal valore complessivo di 610 euro. Gli agenti hanno effettuato anche due sopralluoghi i cui esiti sono in corso.