Sicurezza alle Cerbaie. Il progetto in Prefettura

Ora il piano redatto dall’amministrazione comunale, che rientra nel più ampio progetto di area insieme a quello proposto dal Comune di Castelfranco, dovrà essere approvato dalla Prefettura, che successivamente istruirà la pratica al Ministero dell’Interno e provvederà poi all’effettiva realizzazione. E’ il progetto che prevede l’installazione di ulteriori 24 videocamere nei punti più sensibili dell’area delle Cerbaie. Nello specifico, sono previsti 8 siti di sorveglianza (via Ramoni - via Casabianca, via Salanova - via delle Cerbaie, loc. Pecchio, Galleno, via Montebono - via del Forrone, via Romana Lucchese - via vecchia Romana Lucchese direzione centro abitato, via delle Cerbaie - via Montebono via delle Cerbaie- via dei Sorini, via del Felciaione - via Valdinievole) in ciascuno dei quali saranno installate 2 telecamere con lettura targhe e un telecamera di videosorveglianza, tutte interconnesse con la sala di regia di polizia locale del comune. Un sistema che permetterà il monitoraggio in tempo reale.