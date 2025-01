"Siamo relativamente tranquilli"

"Ringrazio innanzitutto Greenpeace per aver realizzato questa campagna, perché è importante conoscere lo stato dell’arte. Penso che l’impegno in termini di monitoraggio della risorsa idrica e dell’ambiente in generale sia sempre da elogiare. Detto questo, confermo che dai dati in nostro possesso il nostro Comune è in una posizione relativamente tranquilla". E’ l’assessore alla qualità della vita Laura Mannucci a commentare i dati resi noti dall’organizzazione ambientalista, rassicurando. "Nell’analisi, che comunque comprende solo alcuni Comuni toscani, risulta come Empoli non sfori i valori previsti dalla normativa – ha aggiunto – e che anzi il valore sia ben al di sotto della soglia. E’ logicamente auspicabile tendere a valori prossimi allo zero, ma i fattori che incidono sono molteplici. Credo che il quadro di Empoli, sotto questo profilo, sia relativamente tranquillo". Mannucci ha ribadito l’importanza di promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso molteplici iniziative. "Come amministrazione, stiamo cercando di porre ulteriormente l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – ha concluso – da un lato con campagne informative, in ottica preventiva. Dall’altro con interventi finalizzati a contrastare l’abbandono e a sanzionare i responsabili".