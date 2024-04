Si ritrovano dopo 40 anni. Ex studenti e maestra a cena

Una cena indimenticabile, una serata carica di gioia e nostalgia: si sono ritrovati a circa quarant’anni di distanza da quando, tra il 1983 e il 1988, hanno frequentato insieme la classe elementare sezione C. La reunion si è svolta giovedì sera a Capraia e Limite ed è stata accompagnata dalla presenza affettuosa della loro cara maestra, Lidia Tognetti Mati. L’atmosfera è stata densa di emozioni, con sorrisi che illuminavano i volti e abbracci che riflettevano anni di amicizia e condivisione. "È stato un momento di riscoperta e ricollegamento con il passato per ricordare insieme le esperienze condivise durante quegli anni formativi – raccontano i partecipanti –. La presenza della maestra Lidia Tognetti Mati ha aggiunto un tocco speciale a questa riunione, poiché ha rappresentato non solo una figura autorevole dell’infanzia, ma anche una fonte di ispirazione e sostegno nel nostro percorso di crescita". A lei i ragazzi della ex quinta C mandano un "ringraziamento speciale per tutti gli insegnamenti e i valori che ci ha trasmesso".