Sfuma il ritorno di Bastoni all’Empoli. In difesa spuntano Biraschi e Ogbonna

Tempo di riflessioni: un’operazione in uscita e una sfumata. Come detto, dopo gli arrivi di Esposito, Vasquez e Viti, il mercato dell’Empoli vive una fase di stanca, in cui comunque resta febbrile il lavoro del direttore sportivo Roberto Gemmi. In primis per cercare di sbloccare l’affare Colombo, in questo momento la priorità per l’attacco azzurro. Definitivamente sfumato invece il ritorno in azzurro di Simone Bastoni. Il centrocampista mancino dello Spezia, infatti, è stato prelevato con un vero e proprio blitz dal Cesena, che lo ha preso a titolo definitivo dal club ligure per circa un milione di euro facendo firmare un contratto biennale al giocatore. Con gli ‘Aquilotti’ restano comunque aperte le piste che portano a Szymon Zurkowski, attualmente ai box per l’operazione alla caviglia, e a Salvatore Esposito, mediano classe 2000 e fratello maggiore di Sebastiano, già arrivato in azzurro. Per quanto riguarda la mezzala polacca sarà un discorso da affrontare probabilmente nella seconda parte del mercato, mentre su Esposito c’è forte anche la Cremonese, decisa a costruire una squadra attrezzata per il ritorno nella massima serie. Un’unica esperienza in A due stagioni fa proprio con i bianconeri (15 presenze e un gol), Salvatore Esposito può vantare però 156 partite e 12 reti (specialista dei calci piazzati) nel campionato cadetto con Chievo, Spal e lo stesso Spezia. Proprio la linea mediana è in questo momento il reparto più attenzionato insieme all’attacco (servono almeno un paio di esterni alti di ruolo), ma anche in difesa ci potrebbe essere ancora spazio per qualche innesto. Al momento, anche da un punto di vista numerico, è il reparto più coperto con almeno due alternative per ogni ruolo, ma se dovessero arrivare le offerte giuste non è detto che non possa partire qualcuno tra Ismajli (richiesto dai turchi del Besiktas), Cacace (piace al Palermo, ma anche all’estero) o Guarino (nel mirino della Sampdoria di Accardi). Per questo si continuano a monitorare i possibili profili. Uno di questi è lo svincolato Davide Biraschi, 73 ‘gettoni’ e 2 reti nelle ultime tre stagioni nella massima serie turca con il Fatih Karagumruk, che si sta allenando con il Latina e su cui hanno fatto un pensierino anche Venezia, Sassuolo e Bari. L’altro nome nuovo è quello di Angelo Ogbonna, centrale 36enne ex nazionale italiano, dal 2016-‘17 nella Premier League inglese con il West Ham United. Il centrocampista Alessandro Renzi (‘04) è tornato a titolo definitivo all’Arezzo, con l’Empoli che si è riservato una clausola di recompra, valida fino al 2026.